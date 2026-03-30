Налоговики БРИКС договорились о подходах к работе с зумерами

В рамках налогового сотрудничества стран БРИКС Федеральная налоговая служба (ФНС) России совместно с зарубежными коллегами составила публичный обзор HR Compendium, в котором обобщен «не один десяток практик, которые сейчас применяют налоговые администрации БРИКС для удержания и развития кадров», сообщила в интервью РБК заместитель руководителя ФНС Юлия Шепелева (отвечает в том числе за международное сотрудничество).
«Кроме того, мы сейчас как раз обсуждаем с коллегами из БРИКС, что делать с зумерами. Что сейчас для молодежи важно? Баланс работы и жизни. Это, например, значит: “Какая вам разница, откуда я работаю? Я могу работать удаленно”. Налоговый инспектор, по крайней мере пока, в полной мере удаленно работать не может. Он может работать удаленно лишь в ограниченном функционале, поскольку у нас очень много чувствительных данных», — рассказала Шепелева.
Поэтому ФНС вместе с коллегами думает, что скоро на работу придет «совсем другое поколение»: надо понимать, «как привлечь в налоговую таких специалистов, как их удержать у себя».
Кроме того, замглавы ФНС рассказала, что у всех налоговых администраций БРИКС в стратегиях развития есть пункт об улучшении сервисов для налогоплательщиков (клиентоцентричности). «Мы смотрим в будущее для того, чтобы появилась бездекларационная налоговая система, в которой налогообложение становится встроенной частью финансовых транзакций и бизнес-процессов налогоплательщика и его контрагентов, а не отдельными действиями», — заявила она, добавив, что по итогам совместной работы появился первый обзор лучших практик по клиентоцентричности.