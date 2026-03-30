Андрей Попов: «Зная официальную инфляцию, вы можете ориентироваться, какой сейчас общий тренд»

— Каждый человек сам принимает решение о том, будет ли он в данный момент копить деньги или тратить на какие-то покупки. Но есть вещи, которые нельзя отложить на потом. Сломавшийся холодильник придется заменить на новый. А вот несрочный ремонт в квартире можно перенести на какое-то время. Конечно важно следить за уровнем ключевой ставки. Сейчас ставки снижаются вслед за ключевой и инфляцией, и мы прогнозируем, что эти процессы продолжатся. В следующем году инфляция будет на цели в 4%, а ключевая ставка — в среднем в интервале 8−9%. Значит можно ожидать постепенного снижения ставок.— Инфляционные ожидания — это то, какой рост цен ждут люди и бизнес. Что можно сказать об этих ожиданиях на данный момент?