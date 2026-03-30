Андрей Попов: «Зная официальную инфляцию, вы можете ориентироваться, какой сейчас общий тренд»

— В середине марта ЦБ снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%. Но кредиты по-прежнему дорогие. На это жалуются и бизнес, и обычные люди. Когда ждать существенного снижения ставок?
— Банк России снижал ключевую ставку на каждом заседании с июня 2025 года. В общей сложности она уже уменьшилась на 6 п.п. От ключевой действительно зависят ставки по депозитам и кредитам. Ставки по кредитам уже снизились, но траектория их снижения не равна траектории снижения ключевой ставки. Как минимум потому, что этот перенос происходит не мгновенно, а в течение нескольких месяцев. В базовом сценарии мы допускаем дальнейшее постепенное снижение ключевой ставки в текущем году, но это будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Мы считаем, что для нашей страны оптимальный уровень инфляции около 4% и стремимся достичь этого показателя, чтобы люди и бизнес могли строить долгосрочные планы и были уверены, что их сбережения не обесценятся.— А все-таки сколько ждать? Как долго откладывать крупные покупки в кредит?
— Каждый человек сам принимает решение о том, будет ли он в данный момент копить деньги или тратить на какие-то покупки. Но есть вещи, которые нельзя отложить на потом. Сломавшийся холодильник придется заменить на новый. А вот несрочный ремонт в квартире можно перенести на какое-то время. Конечно важно следить за уровнем ключевой ставки. Сейчас ставки снижаются вслед за ключевой и инфляцией, и мы прогнозируем, что эти процессы продолжатся. В следующем году инфляция будет на цели в 4%, а ключевая ставка — в среднем в интервале 8−9%. Значит можно ожидать постепенного снижения ставок.— Инфляционные ожидания — это то, какой рост цен ждут люди и бизнес. Что можно сказать об этих ожиданиях на данный момент?
— Сейчас инфляционные ожидания остаются достаточно высокими. При этом произошедшее повышение налогов влияло на ожидания недолго — в феврале-марте они вернулись к средним уровням прошлого года. Но это все еще повышенный уровень, несмотря на то что фактический рост цен значительно замедлился за прошедший год. Высокие инфляционные ожидания — это один из факторов, которые требуют от нас осторожности при снижении ставки.
Почему мы вообще так пристально смотрим на инфляционные ожидания? Если люди будут ждать, что цены сильно вырастут, они начнут активно покупать товары впрок и меньше сберегать. Производители могут начать поднимать цены на свои товары в условиях высокого спроса и в ожидании роста издержек. Все это может подстегивать инфляцию и тормозить снижение ключевой ставки.— Что с инфляцией в Нижегородской области сейчас? Как мы выглядим на фоне страны?
— В феврале годовая инфляция несколько выросла и составила 5,6%. Однако это все равно ниже, чем в целом по стране — 5,9%. При этом, если за январь цены в регионе увеличились на 1,6%, то за февраль — уже на 0,6%. Это означает, что влияние разовых факторов, в том числе повышения НДС и прочих обязательных тарифов и сборов, постепенно сходит на нет.
В целом, если смотреть на последние несколько лет, то в Нижегородской области инфляция, как правило, не превышает общероссийский уровень. Иногда значения сопоставимы, но зачастую скорость роста цен в регионе даже ниже.
Почему так происходит? Во многом это связано с тем, что в регионе медленнее растут цены на услуги. Отчасти благодаря более высокому, чем в целом по стране, уровню конкуренции. Это позволяет сдерживать рост цен, поскольку местные компании сферы услуг вынуждены активнее бороться за потребителя. Также важно отметить, что в последние годы менее активно, чем в России в целом, растут и регулируемые тарифы. Например, на коммунальные услуги или проезд в городских автобусах.— Скажем откровенно: все-таки есть недоверие к официальным данным Росстата по инфляции. Кажется, что те продукты и вещи, которые мы покупаем в магазинах, дорожают быстрее, чем показывает официальная статистика или не кажется?
— Действительно, ваша личная инфляция может отличаться от официальных данных. При расчете официальной инфляции используется индекс потребительских цен. Этот показатель получается на основе усредненного набора товаров и услуг, которые покупают люди. В него входят продукты, непродовольственные товары и услуги. Например, в этом году в потребительской корзине 558 позиций. Но каждый из нас в отдельности покупает не все эти товары и услуги. Вы можете не любить какие-то фрукты или не пользоваться услугами автомойки, а кто-то другой — наоборот покупает эти товары и услуги. И личное восприятие инфляции формируется на основе того набора позиций, который покупаете именно вы.
Цены на отдельные товары при этом могут расти сильнее, а на другие — меньше. Если вы покупаете те товары, которые подорожали сильнее, то ваша личная инфляция будет больше. Но есть общая закономерность. Если снижается официальная инфляция, то замедляется и рост цен на вашу личную корзину товаров и услуг. То есть, зная официальную инфляцию, вы можете ориентироваться, какой сейчас общий тренд. А это помогает принимать решение, что делать дальше: с учетом текущего уровня ставок положить деньги на вклад или купить что-то прямо сейчас.