Крым перевыполнил план по строительству жилья в полтора раза

Ранее мы писали, что в Крыму фиксируют, как лжериэлторы обваливают цены и дискредитируют рынок недвижимости. Мошенники публикуют заведомо ложные объявления о продаже квартир с дисконтом в 40−50% (например, реальные 15 млн выставляют за 8), чтобы собрать звонки от доверчивых клиентов. Когда покупатель приезжает на место, выясняется, что «лакомый» объект уже якобы продали или он под арестом. Жертвам тут же предлагают другой вариант — уже по рыночной цене.