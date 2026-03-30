Крым перевыполнил план по строительству жилья в полтора раза

В Крыму продолжает расти объем ввода жилья. Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщила заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК Диана Курткаева.
По ее словам, в 2025 году в республике ввели 1,5 млн квадратных метров жилья. План был значительно скромнее — всего 1 млн квадратов.
«Плановый показатель 2026 года составляет 1,2 млн квадратных метров. Мы не только планируем его достичь, но и перевыполнить», — подчеркнула Курткаева.
Ранее мы писали, что в Крыму фиксируют, как лжериэлторы обваливают цены и дискредитируют рынок недвижимости. Мошенники публикуют заведомо ложные объявления о продаже квартир с дисконтом в 40−50% (например, реальные 15 млн выставляют за 8), чтобы собрать звонки от доверчивых клиентов. Когда покупатель приезжает на место, выясняется, что «лакомый» объект уже якобы продали или он под арестом. Жертвам тут же предлагают другой вариант — уже по рыночной цене.