Два нижегородских вуза попали в топ-100 лучших в России

Два высших учебных заведения Нижнего Новгорода вошли в число ста ведущих университетов Российской Федерации по версии журнала Forbes. Об этом сообщили на сайте журнала.
При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как ценность профессиональных связей, престиж среди потенциальных работодателей, международное признание, академическая атмосфера и число выпускников, достигших статуса миллиардера.
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского занял 37-ю позицию в списке, набрав 24,5 балла из 100.
Приволжский исследовательский медицинский университет расположился на 80-й строке, получив оценку в 18,8 балла.
Ранее мусоровоз опрокинулся на трассе в сторону Павлова.