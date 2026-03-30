Ростовское отделение Сбербанка профинансирует выпуск компьютеров в кооперации со странами ЕАЭС

Это первая на Юге и Северном Кавказе сделка по финансированию инвестиционного проекта в сфере электронной промышленности.
Средства получит компания «Бештау Электроникс» на организацию нового производства системных блоков для компьютеров. Уникальность соглашения в том, что часть процентной ставки по кредиту будет компенсирована за счет субсидии из бюджета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это первый случай применения механизма поддержки промышленной кооперации в макрорегионе и второй в истории Сбера в стране.
Кооперация в ЕАЭС — это стратегическое сотрудничество Армении, Беларуси, Казахстана, Киригизии и России. Оно направлено на создание совместных промышленных и технологических проектов с целью укрепления экономического суверенитета и повышения эффективности производства за счет объединения ресурсов стран-участниц.
Антон Усачёв, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:
«Для команды Ростовского отделения большая честь и ответственность — реализовать первую на Юге сделку такого уровня в сфере электронной промышленности. Это не просто кредитный договор, а важный шаг в развитии промышленной кооперации внутри ЕАЭС. Мы видим огромный потенциал в поддержке высокотехнологичных производств и рады, что эта сделка открывает новый этап финансирования проектов, направленных на импортозамещение и технологический суверенитет. Уверен, что подобный опыт станет основой для тиражирования подобных механизмов с другими предприятиями макрорегиона».
Варткес Галустян, генеральный директор ООО «Бештау Электроникс»:
«Реализация проекта по созданию нового производственного комплекса является важным этапом развития компании. Привлечение кредитного финансирования Сбера позволит обеспечить запуск новых производственных мощностей и дальнейшее развитие промышленной кооперации. Мы высоко оцениваем возможность реализации проекта при участии одного из крупнейших финансовых институтов страны».
Источник: пресс-служба Сбербанка.