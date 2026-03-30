В Ростовской области сняты ограничения на вывоз молока

Министерство особо поблагодарило местных переработчиков молока. В сообщении отмечается, что весь период с момента запрета на вывоз молока для АПК Дона был непростым. «Закрытие региона на вывоз могло создать риски для производителей, но ситуация оставалась стабильной благодаря перерабатывающим предприятиям. В условиях временных ограничений они взяли на себя полный объем производимого в области молока, не допустив сбоев в приемке сырья. Это позволило поддержать сельхозтоваропроизводителей и обеспечить жителей качественной продукцией», — пояснили представители донского правительства.