В Ростовской области сняты ограничения на вывоз молока и продукции животного происхождения. Об этом в своем канале МАХ сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
«На минувшей неделе завершился важный этап: после проведения всех необходимых мониторинговых исследований и подтверждения эпизоотического благополучия региона сняты ограничения на вывоз молока и продукции животного происхождения», — уточнили в Минсельхозе.
Министерство особо поблагодарило местных переработчиков молока. В сообщении отмечается, что весь период с момента запрета на вывоз молока для АПК Дона был непростым. «Закрытие региона на вывоз могло создать риски для производителей, но ситуация оставалась стабильной благодаря перерабатывающим предприятиям. В условиях временных ограничений они взяли на себя полный объем производимого в области молока, не допустив сбоев в приемке сырья. Это позволило поддержать сельхозтоваропроизводителей и обеспечить жителей качественной продукцией», — пояснили представители донского правительства.
Ограничения по перемещению молока, продукции животного происхождения, а также поголовья животных с территории региона в Ростовской области ввели 18 марта. Причиной запрета стала напряженная эпизоотическая обстановка по инфекционным заболеваниям животных в некоторых регионах страны. При этом производителям было объявлено, что производственные мощности перерабатывающих предприятий Дона продолжат принимать весь объем произведенного молока внутри региона.