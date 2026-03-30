В Самарской области представили график выплат пенсий и пособий на апрель

Стало известно, по какому графику будут выплачивать пенсии и пособия в Самарской области в апреле 2026 года. Даты зачисления сообщило региональное отделение Социального фонда России (СФР).
Так, 3 апреля ожидаются следующие выплаты: единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет и пособие на ребенка военнослужащего.
Также 3 апреля перечислял ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала. Это связано с тем, что 5 апреля приходится на выходной день. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей перечислят 8 апреля.
Что касается пенсий, то тем, кто получает выплаты через банки, доставят их 14 апреля. Тем, кто получает пенсию через Почту России, средства поступят согласно графику, утвержденному региональным отделением Почты.