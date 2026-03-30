Порты Ленинградской области продолжат работать, несмотря на атаки БПЛА

«Мы в последнее время испытываем такое серьезное давление, попытки атаковать наши портовые комплексы со стороны Украины беспилотными летательными аппаратами. Сейчас ПВО работает в усиленном режиме, но уверен, что мы справимся и, безусловно, наше небо будет защищено. Наши порты продолжают работать, отгружать продукцию», — сказал он на встрече с заместителем премьер-министра, министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскаром Перес-Оливой Фрагой.
Дрозденко отметил, что Ленинградская область является крупнейшим транспортным узлом по морским перевозкам.
«Мы четко уверены, что все наши обязательства, в том числе международные обязательства по поставкам, будут выполнены. Сегодня все портовые комплексы работают, да, некоторые работают в сложном режиме, но еще раз говорю, мы уверены в том, что все обязательства будут выполняться», — сказал губернатор.