Более 61 кг меда и молочной продукции уничтожили в аэропорту Нижнего Новгорода

Более 61 килограмма меда и молочной продукции изъяли и уничтожили в аэропорту Нижнего Новгорода за первый квартал 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
По данным ведомства, за первые три месяца этого года специалисты выявили 47 фактов незаконного ввоза подконтрольной продукции через международный аэропорт Стригино.
Всего за отчетный период сотрудники ведомства провели ветеринарный контроль в отношении 241 международного рейса. Во время досмотра ручной клади и багажа пассажиров обнаружили продукцию, которую ввозить в Россию запрещено либо по эпизоотическим показаниям, либо без сопроводительных документов. Часть товаров не имела маркировки, позволяющей идентифицировать происхождение.
Всю задержанную продукцию комиссионно уничтожили методом сжигания. В Россельхознадзоре напоминают: ввоз животноводческой продукции в ручной клади и багаже разрешен только при наличии ветеринарных сопроводительных документов, оформленных компетентным органом страны-отправителя, и после прохождения обязательного контроля на границе. Нарушителям грозит административная ответственность.