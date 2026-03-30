ЦИПР и страны АСЕАН заключили соглашение о технологическом партнерстве

Соглашение предполагает активное участие делегаций из стран АСЕАН (включая Вьетнам, Индонезию, Таиланд, Сингапур и другие) в XI конференции ЦИПР, которая пройдет с 18 по 21 мая 2026 года в Нижнем Новгороде. «Это сотрудничество даст конкретные результаты, особенно в ИТ-отрасли, и усилит позиции региона как площадки для международных технологических проектов», — отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.
Сооснователь ЦИПР Ольга Пивень подчеркнула, что альянс откроет российским компаниям доступ к перспективным рынкам Юго-Восточной Азии. Президент B2BASEAN Сартойо Любарто добавил, что страны ассоциации нуждаются в современных решениях в сфере кибербезопасности и цифровизации, которые могут предложить российские разработчики. «Мы планируем сделать присутствие делегаций из стран АСЕАН на форуме в Нижнем Новгороде масштабным уже в 2026—2027 годах», — заявил он.
