ЦИПР и страны АСЕАН заключили соглашение о технологическом партнерстве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 марта, ФедералПресс. Оргкомитет конференции ЦИПР и Альянс бизнес-структур стран Юго-Восточной Азии (B2BASEAN) при поддержке правительства Нижегородской области подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на расширение интеграции между Россией и странами АСЕАН для обмена технологиями, поиска партнеров и привлечения инвестиций в совместные проекты.

Соглашение предполагает активное участие делегаций из стран АСЕАН (включая Вьетнам, Индонезию, Таиланд, Сингапур и другие) в XI конференции ЦИПР, которая пройдет с 18 по 21 мая 2026 года в Нижнем Новгороде. «Это сотрудничество даст конкретные результаты, особенно в ИТ-отрасли, и усилит позиции региона как площадки для международных технологических проектов», — отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.

Сооснователь ЦИПР Ольга Пивень подчеркнула, что альянс откроет российским компаниям доступ к перспективным рынкам Юго-Восточной Азии. Президент B2BASEAN Сартойо Любарто добавил, что страны ассоциации нуждаются в современных решениях в сфере кибербезопасности и цифровизации, которые могут предложить российские разработчики. «Мы планируем сделать присутствие делегаций из стран АСЕАН на форуме в Нижнем Новгороде масштабным уже в 2026—2027 годах», — заявил он.

Ранее стала известна деловая программа ЦИПР-2026. Форум состоится в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая.

Фото предоставлено пресс-службой ЦИПР.