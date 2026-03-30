Во всех регионах ПФО в феврале замедлился рост цен

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе (ПФО) в феврале 2026 года уменьшилась с 6,8% до 6,5%. В Нижегородской области годовая инфляция немного подросла в феврале и составила 5,6%. При этом она снова была меньше общероссийского уровня — 5,9%. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.
Цены в ПФО в целом и в каждом из регионов округа в феврале выросли сдержаннее, чем в январе. За месяц в ПФО рост цен составил 0,7% (в январе 1,7%), в Нижегородской области — 0,6% (в январе — 1,6%). В феврале снизилось влияние налоговых изменений и повышения тарифов, произошедших в начале года.
В Приволжье в феврале замедлился рост цен как на продукты и непродовольственные товары, так и на услуги. Среди продуктов за месяц стала немного дешевле, например, молочная продукция, в том числе сливочное масло. Это объясняется ростом производства сырого молока и высокими запасами готовой продукции в Приволжье и по стране в целом. Рост цен на овощи существенно замедлился по сравнению с январем. Тем не менее тепличные хозяйства по-прежнему перекладывали в стоимость своей продукции накопленные издержки, в том числе на обогрев теплиц, хранение и доставку.
Кроме того, в ПФО в феврале снизились цены на бытовую технику, телевизоры, смартфоны. Этому способствовали два основных фактора: укрепление рубля в предыдущие месяцы, а также охлаждение спроса в условиях высоких ставок по кредитам. Последнее также повлияло на снижение цен на строительные материалы в Нижегородской области. Заметно уменьшились цены на меховые изделия и зимнюю обувь из-за сезонного снижения спроса. В Нижегородской области и Оренбуржье снижение цен на меховые изделия было даже более значительным, чем в целом по округу.
Из услуг за февраль в Приволжском федеральном округе повысились цены на заграничные туры. Это связано с сезонным ростом спроса на поездки по отдельным направлениям. При этом в ПФО заметно подешевел отдых на Черноморском побережье из-за сезонного снижения спроса на туры по этому направлению, поскольку постепенно завершался горнолыжный сезон.
Банк России продолжит проводить политику, направленную на возвращение инфляции к стабильно низкому уровню. По мере замедления роста цен будут снижаться и ставки в экономике, оживится кредитование. С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,5−5,5% в 2026 году, а в 2027 году и далее будет находиться вблизи 4%.