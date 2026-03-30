Почему деньги «утекают»: психолог раскрыла скрытые причины

Даже при стабильном доходе деньги могут быстро заканчиваться, а накопления так и не появляются. Клинический и семейный психолог, системный семейный психотерапевт Диана Гончарова рассказала, что причины часто связаны с внутренними установками и эмоциональными привычками человека. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Для саморефлексии надо задать себе несколько вопросов: как долго я готов соглашаться с мыслью, что у меня ничего не получится; кто может поддержать в первом небольшом шаге; куда я приду через год, если оставлю все как есть», — отметила Гончарова.
По словам эксперта, одна из распространенных причин лишних трат — желание снять стресс. После тяжелого рабочего дня или конфликтов человек стремится порадовать себя покупками, чтобы почувствовать облегчение. Но такие импульсивные траты нередко приводят к чувству вины и тревоге за будущее.
Психолог добавила, что денег обычно мало у тех, кто слишком самокритичен и боится перемен. Страхи и отношение к деньгам часто формируются еще в детстве. Внутренний критик мешает брать на себя новые задачи и искать более высокий доход, а привычка избегать рисков удерживает человека на прежнем уровне.
