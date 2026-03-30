Минэнерго РФ подготовило проект постановления о запрете экспорта бензина

Минэнерго России подготовило проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года, направив его в правительство страны. Об этом сообщает ТАСС.
«Министерство в рамках исполнения поручения правительства подготовило и направило в установленном порядке проект постановления, предусматривающий введение временного запрета на экспорт бензина», — говорится в заявлении.
Сейчас направленный документ внесен на рассмотрение в правительство. Инициатива была проработана в рамках исполнения поручения зампредседателя кабмина РФ Александра Новака.
Ранее KP.RU сообщал, что Министерство энергетики России намерено не допустить утечку бензина и дизеля с внутреннего рынка на зарубежные площадки. Как заявил замглавы ведомства Павел Сорокин, несмотря на привлекательность поставок за границу в таких условиях, Россия должна избежать утечки, даже при резком скачке цен на мировом рынке.