Минэнерго РФ подготовило проект постановления о запрете экспорта бензина

Правительство России рассмотрит проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Минэнерго России подготовило проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года, направив его в правительство страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Министерство в рамках исполнения поручения правительства подготовило и направило в установленном порядке проект постановления, предусматривающий введение временного запрета на экспорт бензина», — говорится в заявлении.

Сейчас направленный документ внесен на рассмотрение в правительство. Инициатива была проработана в рамках исполнения поручения зампредседателя кабмина РФ Александра Новака.

Ранее KP.RU сообщал, что Министерство энергетики России намерено не допустить утечку бензина и дизеля с внутреннего рынка на зарубежные площадки. Как заявил замглавы ведомства Павел Сорокин, несмотря на привлекательность поставок за границу в таких условиях, Россия должна избежать утечки, даже при резком скачке цен на мировом рынке.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше