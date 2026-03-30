Депутат Гаврилов: за отказ индексировать зарплату работодателю грозит наказание

Депутат перечислил шаги, которые нужно сделать, чтобы добиться повышения зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов ответил, как часто работодатель должен индексировать зарплату.

По закону работодатели обязаны учитывать рост стоимости жизни и разрабатывать порядок пересмотра зарплат. Игнорирование индексации заработной платы со стороны работодателя является незаконным, и в таких ситуациях работники могут защитить свои права.

В организациях бюджетной сферы имеется обязанность по индексации заработных плат, она закреплена напрямую, а вот коммерческие компании должны отражать это в коллективном договоре или локальных нормативных актах.

Если работодатель игнорирует это требование или вместо индексации предлагает разовую премию, то нужно начать с изучением внутренних документов организации: есть ли положение об оплате труда, установлен ли коэффициент пересмотра, упоминаются ли данные Росстата. Отсутствие таких документов свидетельствует о нарушении трудового законодательства.

Чтобы добиться индексации, работник должен обратиться письменно к работодателю, сославшись на статьи Трудового кодекса и потребовав разъяснений. Часто хватает обращения, но если реакции не последует, то можно подать жалобу в Государственную инспекцию труда, после чего ею будет проведена проверка.

При выявлении нарушений на работодателя могут наложить штраф и выдать предписание об устранении проблемы, пишет Газета.ru.

Помимо этого, работник может обратиться в суд и попросить взыскать недополученные суммы. Для этого потребуются доказательства: трудовой договор, внутренние акты компании, подтверждения роста цен и отсутствия изменений в окладах. Суды, как правило, ориентируются на официальные данные Росстата по индексу потребительских цен. Если будет установлено, что индексация не проводилась, суд обяжет работодателя компенсировать разницу и начислить проценты за задержку.

Тем временем, с 1 января 2026 года в России минимальная зарплата увеличена более чем на 20%, достигая 27 093 рублей. Вячеслав Володин сообщил, что это поможет 4,5 млн россиян. Прожиточный минимум вырастет до 18 939 рублей, передает Царьград.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше