Беларусь продлила запрет на ввоз ряда товаров через Литву до 2027 года

Срок действия запрета уже несколько раз продлевался, последний раз его продлили в августе прошлого года.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Правительство Беларуси приняло решение продлить до 31 декабря 2027 года запрет на ввоз из Литвы некоторых видов товаров, сообщила пресс-служба белорусского Совмина.

«Правительство продлило запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок государственной границы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин», — говорится в сообщении.

В частности, правительство продлило до 31 декабря 2027 года действие постановления Совмина от 14 марта 2024 года, которое запрещает перемещение через пункты пропуска на белорусско-литовской границе ряда товаров, предназначенных для продажи на территории Беларуси, вне зависимости от их происхождения.

«Перечень товаров, в отношении которых постановлением № 182 введен запрет на ввоз, остается неизменным», — уточнили в Совмине.

Первоначально решение о запрете, касающемся использования территории Беларуси для транспортировки определенных товаров через границу с Литвой, вступило в силу 1 апреля 2024 года. Этот шаг стал ответом на решение Вильнюса прекратить движение товаров, транспорта и людей через два пункта пропуска на белорусско-литовской границе. Срок действия запрета уже несколько раз продлевался, последний раз — в августе прошлого года.

В постановлении указывались такие товары, как вода, пиво (включая безалкогольное), виноградные вина, виноградное сусло, сброженные напитки, этиловый спирт и другие спиртовые настойки, уксус, шины и покрышки, а также одежда и другие бывшие в употреблении изделия и детали транспортных средств.