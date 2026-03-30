Минфин объяснил перенос запуска системы подтверждения ожидания товаров

Запуск национальной системы подтверждения ожидания товаров перенесли с 1 апреля на начало июля. Это связано с тем, что законопроект пока находится на рассмотрении в Госдуме, технически все готово, пояснили в Минфине.

Источник: РБК

Власти перенесли запуск национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) на 1 июля 2026 года. Ранее предполагалось, что она начнет работу в тестовом режиме с 1 апреля.

Как объяснили РБК в министерстве, перенос сроков связан с тем, что внесенный правительством законопроект, регламентирующий внедрение СПОТ, еще находится на рассмотрении Госдумы. «Принятие законопроекта ожидается в весеннюю сессию. Поэтому тестовый запуск системы запланирован на 1 июля, а внедрение СПОТ в промышленную эксплуатацию — с 1 октября 2026 года», — отметили в Минфине.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует реализацию плана по обелению экономики, ранее заявляли, что технически СПОТ готова к запуску.

СПОТ регулирует ввоз товаров на территорию России из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Суть механизма в том, что импортеры должны будут еще до поставки товаров внести обеспечительный платеж в счет уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов.

Согласно новым правилам, не позднее чем за два дня до ввоза товаров импортер обязан подать в налоговый орган документ о предстоящей поставке (ДОПП). В нем указываются сведения о компании и иностранном контрагенте, описание товара, данные о транспортном средстве и информация об обеспечительном платеже.

После камеральной проверки ФНС формирует QR-код, который становится цифровым разрешением на ввоз. Отсутствие QR-кода означает фактический запрет на пересечение границы.

«Основной целью внедрения системы является не пополнение бюджета, а вовлечение в легальный оборот товаров из серой зоны, связанной с цепочками безналогового ввоза товаров из других стран ЕАЭС, и создание равных конкурентных условий ведения бизнеса. Существенного изменения по дополнительным доходам не прогнозируется», — подчеркнули в Минфине.

Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
