Минфин объяснил перенос запуска системы подтверждения ожидания товаров

Власти перенесли запуск национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) на 1 июля 2026 года. Ранее предполагалось, что она начнет работу в тестовом режиме с 1 апреля.
Как объяснили РБК в министерстве, перенос сроков связан с тем, что внесенный правительством законопроект, регламентирующий внедрение СПОТ, еще находится на рассмотрении Госдумы. «Принятие законопроекта ожидается в весеннюю сессию. Поэтому тестовый запуск системы запланирован на 1 июля, а внедрение СПОТ в промышленную эксплуатацию — с 1 октября 2026 года», — отметили в Минфине.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует реализацию плана по обелению экономики, ранее заявляли, что технически СПОТ готова к запуску.
СПОТ регулирует ввоз товаров на территорию России из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Суть механизма в том, что импортеры должны будут еще до поставки товаров внести обеспечительный платеж в счет уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов.
Согласно новым правилам, не позднее чем за два дня до ввоза товаров импортер обязан подать в налоговый орган документ о предстоящей поставке (ДОПП). В нем указываются сведения о компании и иностранном контрагенте, описание товара, данные о транспортном средстве и информация об обеспечительном платеже.
После камеральной проверки ФНС формирует QR-код, который становится цифровым разрешением на ввоз. Отсутствие QR-кода означает фактический запрет на пересечение границы.
«Основной целью внедрения системы является не пополнение бюджета, а вовлечение в легальный оборот товаров из серой зоны, связанной с цепочками безналогового ввоза товаров из других стран ЕАЭС, и создание равных конкурентных условий ведения бизнеса. Существенного изменения по дополнительным доходам не прогнозируется», — подчеркнули в Минфине.
