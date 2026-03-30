Минфин: вывозить наличные свыше $100 тыс. в ЕАЭС можно будет из 17 аэропортов РФ

Наличные на сумму более 100 тысяч долларов можно будет вывозить из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из 17 аэропортов страны, утвержденных кабмином. Об этом сообщает Министерство финансов РФ.
«Определен перечень международных аэропортов, через которые будет осуществляться вывоз средств. Он включает в себя 17 аэропортов», — говорится в сообщении ведомства.
В перечень вошли столичные «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», а также воздушные гавани в других городах России. Особый порядок вывоза наличных в страны ЕАЭС будет введен с 1 апреля 2026 года.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывоз из страны в государства ЕАЭС наличных, сумма которых превышает 100 тысяч долларов.