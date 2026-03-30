На Дону выделили бюджет в 213 млн на 10-километровый участок трассы. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
Капитальный ремонт трассы Таганрог—Фёдоровка стартует в Неклиновском районе. В текущем году в Неклиновском районе запланировано обновление значительного участка региональной дороги: почти 10 километров полотна от села Марьевка до села Ефремовка (с 20-го по 30-й км трассы Таганрог—Фёдоровка). На реализацию проекта направлено свыше 213 млн рублей.
Техническое задание предусматривает комплексный подход: укрепление дорожного основания, укладку свежего асфальтобетона и нанесение современной горизонтальной разметки. Заключение контракта с подрядной организацией намечено на начало апреля, а завершить все работы планируется в установленный срок — до 30 сентября. Модернизация дороги не только повысит комфорт и безопасность передвижения, но и улучшит транспортную связность населённых пунктов.