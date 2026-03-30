В ЕС предложили меньше ездить и летать для экономии топлива

Опасения по поводу дефицита энергии и топлива в ЕС ранее высказывал и гендиректор Shell Ваэль Саван. По его оценке, с нехваткой энергоресурсов страны Европы столкнутся уже в апреле из-за проблем с поставками с Ближнего Востока. Саван отметил, что Европа уже столкнулась со снижением поставок авиационного топлива. Вслед за этим последуют перебои с дизельным топливом, а затем и с бензином с наступлением летнего сезона автомобильных поездок, уточнил глава Shell.