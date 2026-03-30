В ЕС предложили меньше ездить и летать для экономии топлива

Страны — члены Евросоюза должны рассмотреть возможность сокращения потребления нефти и газа, прежде всего в транспортном секторе, в связи с подготовкой к «длительным перебоям» в поставках энергоносителей из-за войны США и Ирана. Об этом министрам энергетики стран ЕС написал профильный еврокомиссар Дан Йоргенсен, передает Politico, изучив документ.
По его мнению, правительства должны изучить «добровольные меры по экономии спроса… с особым вниманием к транспортному сектору». Йоргенсен указал, что увеличивающийся дефицит топлива усугубляется небольшим числом альтернативных поставщиков и «перерабатывающих мощностей для производства определенных продуктов в пределах ЕС».
«Государствам-членам следует воздерживаться от принятия решений, которые могут увеличить потребление топлива, ограничить свободное перемещение нефтепродуктов или снизить стимулы к увеличению объемов переработки нефти в ЕС», — заявил Йоргенсен.
Как пишет Politico, это означает, что власти попросят граждан сократить использование автомобилей или самолетов для экономии топлива на более необходимые нужды по примеру некоторых азиатских стран.
Обсуждение этого вопроса пройдет рано утром во вторник, 31 марта.
В этом месяце Йоргенсен уже рекомендовал министрам энергетики стран ЕС снизить целевые показатели по хранению газа и постепенно пополнять резервы, чтобы сократить спрос на фоне убыли поставок из-за войны на Ближнем Востоке. Йоргенсен предложил странам ЕС снизить целевой показатель заполнения газохранилищ с 90 до 80% и сдвинуть срок достижения цели на 1 декабря — на месяц позже текущих требований. По его словам, это позволит избежать ажиотажа в конце лета и обеспечит уверенность рынку. Пополнять резервы он рекомендовал постепенно, начиная раньше.
Опасения по поводу дефицита энергии и топлива в ЕС ранее высказывал и гендиректор Shell Ваэль Саван. По его оценке, с нехваткой энергоресурсов страны Европы столкнутся уже в апреле из-за проблем с поставками с Ближнего Востока. Саван отметил, что Европа уже столкнулась со снижением поставок авиационного топлива. Вслед за этим последуют перебои с дизельным топливом, а затем и с бензином с наступлением летнего сезона автомобильных поездок, уточнил глава Shell.
На фоне операции США и Израиля против Ирана и фактического перекрытия последним транзита судов с топливом через Ормузский пролив европейские страны оказались практически отрезаны от поставок из Персидского залива. Кроме того, во всем мире резко выросли цены на энергоносители.
