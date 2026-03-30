Храброво вошёл в число аэропортов для вывоза крупных сумм наличности

«Гражданам необходимо будет иметь при себе документ, подтверждающий обмен иностранной валюты на рубли, либо документ о выдаче наличных рублей через банкомат или платёжный терминал. Если речь идёт о кредитах или займах в наличной форме — потребуется кредитный договор или договор займа, а также расходный кассовый ордер, выданный микрофинансовой или кредитной организацией. То есть речь идёт не об обязательном декларировании, а о надлежащем подтверждении происхождения значительной денежной суммы в наличной форме», — говорится в сообщении.
Также определён перечень из 17 международных аэропортов, через которые будет осуществляться вывоз средств. Среди них — Внуково, Домодедово, Шереметьево (Москва), Храброво (Калининград), Толмачёво (Новосибирск), Баландино (Челябинск) и другие.
Особый порядок вывоза наличных рублей подготовлен в соответствии с планом мероприятий по «обелению» отдельных секторов российской экономики и направлен на борьбу с нелегальным выводом капитала из Российской Федерации, добавили в Минфине.
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете с 1 апреля 2026 года вывоза физическими лицами из РФ в государства — члены Евразийского экономического союза наличных рублей, эквивалентных свыше 100 тыс. долларов. Исключениями являются случаи, когда вывоз валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ в международных аэропортах России, определённых правительством.