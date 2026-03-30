Президент Египта предупредил о рисках нефти по $200 за баррель

В случае продолжения военного конфликта на Ближнем Востоке цена нефти может достичь отметки $200 за баррель, заявил на энергетической конференции Egypt Energy Show 2026 в Каире президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Видео опубликовано на YouTube-канале мероприятия.
Он пояснил, что прогнозы такого уровня цен не являются преувеличением.
«Я говорю президенту [США Дональду] Трампу: никто, кроме вас, не может остановить войну в нашем регионе, в Персидском заливе», — сказал ас-Сиси на энергетической конференции Egypt Energy Show 2026 в Каире.
«Цена барреля нефти может превысить $200, и это не преувеличение», — процитировал опасения аналитиков президент Египта.
Эксперты посчитали, что при длительной блокаде пролива цены на нефть могут превысить исторический максимум Brent 2008 года ($147,5 за баррель) более чем на 35%. По оценкам банка, вероятность реализации такого сценария составляет 40%.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.