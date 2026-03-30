В Госдуму внесли проект об ужесточении контроля за доходами и переводами физлиц

Законопроект предлагает обязать банки передавать налоговикам данные о счетах граждан.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, направленный на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, банки обязаны будут передавать налоговым органам сведения об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов с указанием ИНН владельца. Если у человека нет идентификационного номера, его присвоят до открытия счета.

Также Банк России начнет предоставлять налоговикам информацию о физлицах, замеченных в предпринимательской деятельности, а налоговые органы получат право запрашивать детализированные выписки по счетам таких граждан вне рамок проверок. Реализация законопроекта, по оценке ФНС, обеспечит дополнительные поступления в федеральный бюджет не менее 49,3 млрд рублей ежегодно начиная с 2027 года.

Ранее в Госдуме разъяснили, когда россиянам придется платить налог на кешбэк. По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, это произойдет только в том случае, если совокупный доход по банковским вкладам вместе с кешбэком превысит 2,4 млн рублей.