МВФ: доля доллара в мировых валютных резервах рекордно сократилась

Мировые валютные резервы по итогам 2025 года впервые в истории превысили 13 трлн долларов, при этом доля американской валюты в них сократилась до рекордно низкого уровня, следует из данных Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно документам, валютные активы центробанков в прошлом году выросли на 6,5% в номинальном выражении до 13,1 трлн долларов. В то же время доля доллара США от этого объема по итогам того же года составила 56,77%, что является минимальным уровнем за всю историю наблюдений МВФ (с 1995 года).
Доля юаня сократилась до минимума с 2017 года (на 1,95%), при этом доля иены выросла до 5,78%, что составляет максимум с 2020 года. Также выросла доля евро — доля европейской валюты в мировых резервах достигла до максимума с 2020 года (рост составил 20,25%).
Напомним, по данным Центрального банка России, международные резервы Российской Федерации продемонстрировали значительный рост в период с 23 по 30 января, их объем увеличился на 5,1%, достигнув отметки в 826,8 миллиарда долларов США.