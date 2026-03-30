Расходы ЕС на топливо выросли на €13 млрд с начала военной операции в Иране

«За 28 дней боевых действий расходы ЕС на импорт природных энергоресурсов выросли на €13 млрд», — говорится в документе, направленном в преддверии экстренной видеоконференции министров энергетики Евросоюза, которая пройдет 31 марта.
Ранее европейское издание Politico, которое также ознакомилось с текстом письма, сообщило, что Йоргенсен призвал национальные правительства рассмотреть добровольные меры по снижению спроса на топливо, «уделив особое внимание транспортному сектору». Как отметило издание, это может означать, что правительства должны попросить жителей меньше пользоваться автомобильным и авиатранспортом, чтобы сэкономить топливо для более значимых задач, как это делается в отдельных азиатских странах.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее дала понять, что Еврокомиссия не разрешит странам ЕС покупать российские ресурсы даже при угрозе отключений энергетики в Евросоюзе. Йоргенсен в свою очередь объявил, что страны ЕС «не должны больше импортировать ни одной молекулы российского топлива».