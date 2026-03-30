Мексика рассматривает продажу нефти частным фирмам для поставки на Кубу

МЕХИКО, 30 марта. /ТАСС/. Правительство Мексики рассматривает запросы от частного бизнеса на закупку топлива у государственной нефтегазовой компании Pemex для его последующей транспортировки частному сектору на Кубе. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум на своей ежедневной пресс-конференции.
«К нам обращались частные лица, например, чтобы купить топливо у Pemex и самостоятельно доставить его частникам на Кубу. Это один из запросов, которые поступали», — заявила Шейнбаум.
Глава государства уточнила, что речь идет не об одной, а о нескольких компаниях, занимающихся транспортировкой топлива и экспортом нефти. По словам президента, такие поставки необязательно должны осуществляться в рамках межправительственных соглашений. Мексика детально анализирует эти запросы с учетом недавних заявлений Гаваны об открытии части кубинской экономики для международного бизнеса.
Шейнбаум подчеркнула, что Мексика имеет полное право отправлять топливо на остров по гуманитарным или коммерческим причинам. Обо всех принятых решениях в отношении поставок нефти будет сообщено дополнительно. Президент также напомнила об исторических отношениях между странами, праве кубинского народа на самоопределение и недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств.
Кроме того, Шейнбаум подтвердила, что перевела 20 тыс. песо (около $1,1 тыс. по текущему курсу) из личных средств на счет организаций, собирающих гуманитарную помощь для Кубы. Президент подчеркнула, что этот жест сделан ею как частным лицом и не связан с полномочиями главы государства.