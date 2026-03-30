Глава Минфина Британии выступила за скорейшее завершение войны в Иране

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Глава Минфина Великобритании Рейчел Ривс на встрече с коллегами по Группе семи (G7) призвала к скорейшему завершению войны в Иране из-за ее негативного влияния на мировую экономику. Об этом она написала по итогам видеоконференции министров экономики и финансов, а также министров энергетики и глав центробанков стран «семерки».