Глава Минфина Британии выступила за скорейшее завершение войны в Иране

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Глава Минфина Великобритании Рейчел Ривс на встрече с коллегами по Группе семи (G7) призвала к скорейшему завершению войны в Иране из-за ее негативного влияния на мировую экономику. Об этом она написала по итогам видеоконференции министров экономики и финансов, а также министров энергетики и глав центробанков стран «семерки».
«На сегодняшних переговорах G7 с участием главы Банка Англии Эндрю Бэйли и [министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности королевства] Эда Милибэнда я вновь заявила о необходимости быстрого разрешения [конфликта] на Ближнем Востоке», — сообщила Ривс.
«Это не наша война, и мы не втянемся в нее, но негативные экономические последствия носят глобальный характер — мы должны работать вместе с партнерами, чтобы повышать устойчивость», — добавила глава британского Минфина.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За время конфликта ряд танкеров были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив дружественным странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.