САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.
«Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Лужском, Киришском и Тосненском районах объявили воздушную опасность. Также глава региона уточнил возможность понижения мобильного интернета.
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.