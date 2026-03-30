В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности из-за блокировки Ормузского пролива

ЖЕНЕВА, 30 марта. /ТАСС/. Продолжающиеся сбои поставок удобрений через Ормузский пролив создают все больше рисков для продовольственной безопасности и торговли в мире. Об этом говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
«Продолжающийся конфликт в районе Ормузского пролива приводит к сбоям в поставках энергоресурсов и удобрений, что оказывает ощутимое влияние на цены и создает растущие риски для продовольственных систем, торговли и уязвимых экономик», — считают эксперты ЮНКТАД. По их оценкам, рост затрат на «энергоресурсы, удобрения и транспорт увеличивает риски для производства продовольствия, его поставок и цен».
В организации отмечают, что использование удобрений имеет решающее значение для сельскохозяйственного производства и торговли во всем мире. «Крупнейшие экспортеры — от Бразилии до Индии — зависят от импорта удобрений, что напрямую связывает рынки средств производства с глобальным продовольственным снабжением», — указывается в тексте. Кроме того, во многих развивающихся странах «доступ к удобрениям имеет не менее важное значение для производства основных видов продовольствия», отмечают эксперты. В ЮНКТАД также указали, что зависимость от поставок удобрений «из стран Персидского залива значительна, в том числе в таких странах, как Судан, Танзания и Сомали».