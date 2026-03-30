Эксперт Гапоненко рассказал, кто выиграет от роста цен на нефть в США

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Скачок цен на нефть до $200 за баррель создаст для США как нетто-экспортера подвешенное состояние, при котором в выигрыше будут только добывающие штаты, а экономика страны в целом окажется в проигрыше в связи с ростом стоимости топлива и усилением инфляции. Такое мнение в колонке для сайта ТАСС выразил кандидат экономических наук доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.
По данным Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает сценарий, при котором цена на нефть взлетает до $200 за баррель. Официально эту информацию опровергают.
«США, как ни странно, оказались в подвешенном состоянии. С одной стороны, страна теперь нетто-экспортер нефти. Формально им даже выгодно, когда цены растут. С другой — этот выигрыш распределен с дикой неравномерностью», — пояснил Гапоненко.
В Техасе или Северной Дакоте, по мнению эксперта, таким изменениям будут только рады, в отличие от штатов, где нет запасов нефти. «Например, домохозяйка в Огайо или владелец небольшой транспортной или логистической компании уже чувствуют, как каждый галлон бензина бьет по карману. Розничные цены на топливо в США за последние недели подскочили на треть, и это только начало», — сказал собеседник агентства.
Сильная головная боль для США — инфляция, отметил Гапоненко. «Она начала было замедляться, но теперь Федеральную резервную систему снова загнали в угол, — сказал он. — Если поднимать ставки — убьешь и без того хрупкий рост. Оставишь как есть — инфляция закрепится на новом, высоком уровне. Глава ФРС, по сути, разводит руками, типа, мы пока не знаем, что делать. А когда человек, управляющий такой фундаментальной структурой, не знает, что делать, это уже диагноз», — заключил эксперт.