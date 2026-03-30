Bloomberg: четыре перевозившие дизтопливо в Европу танкера сменили маршруты

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Четыре танкера, перевозившие дизельное топливо из США в Европу, сменили свои маршруты в Атлантике. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa и навигационных систем.
Отмечается, что одно из судов Grand Ace находится у берегов Того, в то время как остальные три направляются на юго-восток от изначального курса на Амстердам. По данным Vortexa, танкеры перевозят в общей сложности около 1,2 млрд баррелей дизельного топлива.
Смена маршрутов связана с ростом цен на энергоносители и усилением конкуренции на поставки топлива, считает Bloomberg.