Bloomberg: четыре перевозившие дизтопливо в Европу танкера сменили маршруты

Одно из судов находится у берегов Того, остальные три направляются на юго-восток от изначального курса на Амстердам, уточнило агентство.

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Четыре танкера, перевозившие дизельное топливо из США в Европу, сменили свои маршруты в Атлантике. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa и навигационных систем.

Отмечается, что одно из судов Grand Ace находится у берегов Того, в то время как остальные три направляются на юго-восток от изначального курса на Амстердам. По данным Vortexa, танкеры перевозят в общей сложности около 1,2 млрд баррелей дизельного топлива.

Смена маршрутов связана с ростом цен на энергоносители и усилением конкуренции на поставки топлива, считает Bloomberg.

Министры энергетики ЕС 31 марта проведут экстренную видеоконференцию по ситуации на энергорынке ЕС в условиях войны США и Израиля против Ирана.

