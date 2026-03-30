Инфляция в Нижегородской области в феврале оказалась ниже общероссийской

Годовая инфляция в Нижегородской области в феврале 2026 года составила 5,6%, что вновь оказалось ниже среднего уровня по России (5,9%). Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России. При этом темпы роста цен внутри месяца существенно замедлились: если в январе они составляли 1,6%, то в феврале этот показатель снизился до 0,6%. Эксперты объясняют такую динамику ослаблением влияния налоговых изменений и завершением периода повышения тарифов, характерного для начала года.
В регионе зафиксировано снижение цен на ряд непродовольственных товаров, включая бытовую технику, смартфоны и телевизоры. Этому способствовало укрепление рубля в предыдущие месяцы и охлаждение потребительского спроса на фоне высоких кредитных ставок. Последний фактор также привел к удешевлению строительных материалов в Нижегородской области. Кроме того, в регионе отмечено более значительное, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу, снижение цен на меховые изделия и зимнюю обувь из-за сезонного спада интереса покупателей.
В продовольственном секторе немного подешевела молочная продукция и сливочное масло, что связано с ростом производства сырого молока и накопленными запасами на складах. В сфере услуг подорожали заграничные туры, однако отдых на Черноморском побережье стал доступнее в связи с окончанием горнолыжного сезона. Согласно прогнозу Банка России, проводимая денежно-кредитная политика позволит снизить годовую инфляцию в стране до 4,5−5,5% уже к концу 2026 года с дальнейшим возвращением к целевому показателю в 4%.
