Инфляция в Нижегородской области в феврале оказалась ниже общероссийской

Годовая инфляция в Нижегородской области в феврале 2026 года составила 5,6%, что вновь оказалось ниже среднего уровня по России (5,9%). Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России. При этом темпы роста цен внутри месяца существенно замедлились: если в январе они составляли 1,6%, то в феврале этот показатель снизился до 0,6%. Эксперты объясняют такую динамику ослаблением влияния налоговых изменений и завершением периода повышения тарифов, характерного для начала года.