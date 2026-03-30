Украина за 3 месяца потратила почти 80% своего резервного фонда

За первые три месяца 2026 года правительство страны израсходовало значительную часть резервного фонда, предусмотренного государственным бюджетом. Общий объем потраченных средств приблизился к 80% от изначально запланированного.
К концу марта в распоряжении фонда оставалась лишь небольшая доля — около одной пятой от первоначальной суммы. В денежном выражении это составляет примерно 1 миллиард гривен, что существенно ограничивает возможности для оперативного финансирования непредвиденных расходов.
При этом отмечается, что часть средств направлялась не только на срочные нужды, но и на программы, не относящиеся к категории экстренных, включая меры по поддержке внутреннего спроса. В связи с этим не исключается, что властям в ближайшее время придется пересматривать бюджет и увеличивать объем резервного фонда.
Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в новом отчете вдвое ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2026 год — если ранее увеличение ВВП ожидалось на уровне 5%, то теперь — на 2,5%.