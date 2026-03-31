Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 31 марта

Национальным банком определены валютные курсы на 31 марта, вторник. Так, в последний день марта курс доллара и курс евро были понижены, а курс российского рубля вырос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на вторник, 31 марта, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9508 белорусского рубля, 1 евро — 3,4021 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6674 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 30 марта, курс доллара и курс евро стали меньше, а курс российского рубля увеличился во вторник, 31 марта.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0027 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0104 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0016 белрубля.
