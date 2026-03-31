«Башкиравтодор» взяли на содержание

Уверен, что с точки зрения республики, бизнеса и граждан процедура банкротства была бы более эффективным способом решения этой многолетней проблемы. Совсем не обязательно, что «Башкиравтодор» исчезнет бесследно. На его базе может появиться чистая и эффективная компания, или предприятие могло стать основой для возникновения нескольких конкурирующих компаний. Хоть власти и оперируют тезисом о том, что спасение «Башкиравтодора» позволит не допустить сокращения тысяч рабочих мест, этот кажущийся самоочевидным тезис некорректен — после короткого и болезненного периода перераспределения заказов и трудовых ресурсов рабочие получили бы места либо в новой компании, либо в старой организации, но уже реструктурированной.