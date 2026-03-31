ГОСТ на площадки для выгула собак вступит в силу с 1 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Национальный стандарт с требованиями к благоустройству территорий для выгула и дрессировки собак вступит в силу в России с 1 апреля.
Как сообщали ранее в Росстандарте, документ направлен на формирование единого подхода к созданию комфортной и безопасной городской среды, учитывающей интересы всех жителей.
ГОСТ устанавливает принципы размещения, проектирования и содержания инфраструктуры для собак — игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон.
Стандарт определяет конкретные параметры для организации таких территорий. Так, минимальная площадь игровой площадки составляет 200 кв. м, а дрессировочной — 1,5 тыс. кв. м. Ограждение площадок должно быть высотой не менее 2 м.
Предусматриваются зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов. Кроме того, документ устанавливает требования к освещению, зонированию, установке препятствий для дрессировки собак. Покрытия площадок должны быть травмобезопасными — из песчано-гравийной смеси, прорезиненных или комбинированных материалов.
Также стандарт устанавливает перечень видов обязательных работ по содержанию игровых и дрессировочных площадок, а также мест для выгула собак. Например, необходимо ежедневно проводить очистку урн, очистку и подметание территорий, осматривать площадки на предмет ядовитых приманок и других опасных для собак предметов. Еженедельно нужно проверять освещение, осматривать препятствия и ограждения. Также не реже одного раза в шесть месяцев нужно проводить дезинфекцию территории соответствующих мест для собак, оборудования и препятствий. Стандарт устанавливает и обязательные сезонные работы по содержанию территорий для выгула и дрессировки животных.