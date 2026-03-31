Объем ФНБ по итогам 2025 года составил 13,4 трлн рублей

При этом объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния увеличился на 275,1 млрд рублей и составил 4,1 трлн рублей.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте увеличился с начала 2025 года на 1,5 трлн рублей и на 1 января 2026 года составил 13,4 трлн рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты об исполнения федерального бюджета за январь — декабрь 2025 года.

«Объем Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте увеличился с начала 2025 года на 1,5 трлн рублей и составил на 1 января 2026 года 13,4 трлн рублей», — говорится в материалах.

При этом по итогам 2025 года объем ликвидных активов ФНБ (средства, размещенные на счетах в Банке России) увеличился на 275,1 млрд рублей и составил 4,1 трлн рублей. «В структуре ликвидных средств ФНБ 57,1% составляют китайские юани, 42,8% золото в обезличенной форме и 0,08% рубли», — отмечается в докладе Счетной палаты.

По данным ведомства, фактически сложившийся объем ФНБ на начало 2026 года на 221,8 млрд рублей меньше прогнозируемого при утверждении федерального бюджета на 2026−2028 годы, из них ликвидная часть составляет 327,5 млрд рублей.