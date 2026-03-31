Объем ФНБ по итогам 2025 года составил 13,4 трлн рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте увеличился с начала 2025 года на 1,5 трлн рублей и на 1 января 2026 года составил 13,4 трлн рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты об исполнения федерального бюджета за январь — декабрь 2025 года.