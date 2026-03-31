Минфин США продлил разрешение на переговоры об активах «Лукойла» до 1 мая

Лицензия разрешает обсуждать продажу, отчуждение или передачу Lukoil International GmbH.

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Министерство финансов США продлило срок действия лицензии на ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл» до 1 мая. Об этом говорится в тексте генеральной лицензии, размещенной 30 марта на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) этого ведомства.

Первоначально лицензия действовала до 17 января, а потом была продлена до 1 апреля. Она разрешает операции, связанные с переговорами о «продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH» и ее активов.

В октябре 2025 года Минфин США включил «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. 4 декабря ведомство до 29 апреля 2026 года разрешило проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах «Лукойла» за пределами России. Ранее действие этой лицензии было продлено до 13 декабря.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше