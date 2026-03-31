Минфин США продлил разрешение на переговоры об активах «Лукойла» до 1 мая

В октябре 2025 года Минфин США включил «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. 4 декабря ведомство до 29 апреля 2026 года разрешило проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах «Лукойла» за пределами России. Ранее действие этой лицензии было продлено до 13 декабря.