Мировые валютные резервы впервые превысили 13 триллионов долларов

Мировые валютные резервы к концу 2025 года впервые в истории превысили 13 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда.
Доля доллара США в мировых резервах составила 56,77%. Это является самым низким показателем с момента начала предоставления данных МВФ в 1995 году, по сравнению с 58,52% в 2024 году.
Валютные активы центробанков в 2025 году увеличились на 6,5%, достигнув 13,1 триллиона долларов. По данным МВФ, доля юаня упала до минимального уровня с 2017 года — 1,95%. В то же время доля японской иены возросла до 5,78%, достигнув максимума с 2020 года.
Ранее KP.RU сообщал, что за последний год международные резервы России увеличились почти на 150 миллиардов долларов. Одна из ключевых составляющих этих резервов значительно подорожала. Стоимость золота за год выросла на 60%, с 2650 до 4300 долларов за тройскую унцию.