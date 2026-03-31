Мировые валютные резервы впервые превысили 13 триллионов долларов

Валютные активы центробанков в 2025 году увеличились на 6,5%, достигнув 13,1 триллиона долларов. По данным МВФ, доля юаня упала до минимального уровня с 2017 года — 1,95%. В то же время доля японской иены возросла до 5,78%, достигнув максимума с 2020 года.