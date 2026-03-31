В ГД готовят новый закон об индексации ипотечных выплат многодетным: что известно

В Госдуму внесен законопроект об ежегодной индексации ипотечных выплат многодетным семьям. Об этом следует из данных документов думской базы.
Инициаторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Отмечается, что сейчас выплата прежде всего используется для покрытия основного долга. В случае, если сумма задолженности по основному долгу не превышает 450 тыс. рублей, оставшаяся часть средств зачисляется в счет погашения процентов за пользование кредитными средствами.
В пояснительной записке также указано, что мера поддержки уже положительно повлияла на демографию в РФ. По экспертным данным, субсидия на погашение ипотеки способствовала примерно 100 тыс. дополнительных рождений третьих и последующих детей.
Законопроект предлагает ежегодно с 1 февраля индексировать выплату с учетом роста потребительских цен. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
