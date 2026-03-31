Минтранс РФ попросили урегулировать ситуацию с некоторыми штрафами: о чем речь

Парламентарии ГД РФ обратились в министерство транспорта и столичную мэрию. Депутаты Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов просят решить проблему, связанную со штрафами для водителей такси за посадку и высадку пассажиров в зоне остановок общественного транспорта. Соответствующее обращение есть у РИА Новости.
Депутаты также предложили проанализировать, насколько оправдано размещение знака «Остановка запрещена» (3.27) на остановочных пунктах, если такая мера не продиктована необходимостью обеспечения безопасности на дорогах.
Парламентарии напомнили, что знак «Остановка запрещена» на такси на остановках не распространяется, а ПДД разрешают кратковременную остановку для пассажиров, если она не мешает общественному транспорту.
При этом на деле таксисты все равно получают штрафы, в основном из-за автоматических камер, добавили депутаты.
