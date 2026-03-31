Минтранс РФ попросили урегулировать ситуацию с некоторыми штрафами: о чем речь

Парламентарии ГД РФ обратились в министерство транспорта и столичную мэрию. Депутаты Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов просят решить проблему, связанную со штрафами для водителей такси за посадку и высадку пассажиров в зоне остановок общественного транспорта. Соответствующее обращение есть у РИА Новости.