В МИД уточнили, в какие страны РФ не будет поставлять нефть

Россия отказывается от поставок нефти в те государства, которые придерживаются политики потолка цен. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью изданию «Известия».
«Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», — рассказал собеседник издания.
Так дипломат ответил на вопрос о переговорах с недружественными странами, например с Японией, по поводу закупок российской нефти.
Руденко добавил, что после того, как российская нефть и нефтепродукты были выведены из-под американских санкций, власти Южной Кореи согласовали с США условия их закупки.
Напомнил, что с 1 февраля Совет Европы официально утвердил очередное понижение предельной цены на российскую нефть. Так, максимальный уровень составляет 44,1 доллара за баррель.
При этом ранее Руденко также сообщал, что многие страны планируют нарастить закупки нефти у России.