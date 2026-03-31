О строительстве АЭС в Приморье спросят мнение жителей

С 3 апреля по 2 мая в Уссурийске пройдут общественные обсуждения проекта АЭС в Приморье. Жители округа смогут ознакомиться с информацией о проекте в администрации или на официальном сайте муниципалитета, пишет «АиФ».
Публичные слушания, на которых можно будет задать вопросы и озвучить критику, состоятся 14 апреля в Межкультурном центре «Горизонт». Те, кто не сможет попасть на очные обсуждения проекта, смогут направить свои предложения по электронной или обычной почте в администрацию Уссурийского городского округа.
Отметим, строительство АЭС под Уссурийском начнется в 2027 году. По проекту первый энергоблок введут в эксплуатацию в 2033 году. Второй — в 2035 году. На АЭС будет два энергоблока мощностью по 1 тыс. МВт каждый.
Прочитать о проекте подробнее можно по ссылке.