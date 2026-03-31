Россиянам напомнили о размере проиндексированной социальной пенсии после 1 апреля

Россиян ждёт проиндексированная социальная пенсия с 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам напомнили о грядущем увеличении пенсий. С 1 апреля в России будет проиндексирована социальная пенсия. В среднем размер выплат составит 16 569 рублей. Об этом рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«С 1 апреля 2026 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%», — сказала Подольская в разговоре с ТАСС.

По словам эксперта, индексация коснется порядка 4,3 млн граждан. Сумма выплаты зависит от вида социальной пенсии: по инвалидности, по потере кормильца или по старости для тех, у кого недостаточно стажа для страховой пенсии, пояснила Подольская.

Как подчеркнула эксперт, окончательный размер выплаты также зависит от региональных доплат, коэффициентов и надбавок, установленных законодательством.

В свою очередь в Госдуме рассказали, что за отказ индексировать зарплату работодателю грозит наказание.