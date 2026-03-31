Россияне массово перестают платить по кредитам

В частности, доля просроченных долгов, для которых прошло более 90 дней, достигла уровней, приближающихся к рекордным за последние пять лет, сообщает ИА DEITA.RU.
За последние два года этот показатель вырос заметнее, что является тревожным сигналом для финансовых организаций. Особенно остро ситуация проявилась в сегменте кредитных карт, где просрочка выросла с 11,65% в 2024 году до 13,61% в начале 2026-го.
Пиковые показатели фиксировались в конце 2025-го и в январе-феврале 2026-го года. Несмотря на рост просроченной части портфеля, объем кредитных карт увеличился с 3,5 трлн до 4,7 трлн рублей, что указывает на расширение кредитования при одновременном ухудшении его качества.
В сегменте потребительского кредитования ситуация еще более драматичная. Доля просроченных займов в этом секторе с 9,54% в марте 2024 года выросла до 14,02% в феврале 2026-го, что говорит о значительном ухудшении кредитного портфеля.
В абсолютных цифрах объем «плохих» долгов за это время увеличился более чем на 160 миллиардов рублей, достигнув 1,15 трлн рублей. Эксперты связывают такой рост с агрессивной политикой по выдаче необеспеченных кредитов в предшествующие годы, когда банки активно предоставляли займы, не всегда тщательно оценивая платежеспособность заемщиков.
Сегмент автокредитования, который за два года также вырос с 2,2 трлн до 3,5 трлн рублей, демонстрирует увеличение уровня просрочки с 3,67% до 5,78%. Это приводит к тому, что в натуральных величинах объем просроченных автокредитов вырос с примерно 82 миллиарда рублей до более чем 200 миллиардов. Такой рост свидетельствует о снижении качества кредитных портфелей в массовом сегменте автокредитования.
Что касается ипотечного рынка, он остается наиболее устойчивым. Однако и там показатели ухудшились: доля просроченных ипотечных займов увеличилась более чем в два раза — с 0,5% до 1,25%. В денежном выражении объем просроченных ипотечных кредитов вырос с примерно 100 миллиардов до 296 миллиардов рублей, что все же менее заметно по сравнению с более рискованными сегментами, но тем не менее указывает на ухудшение ситуации.
Аналитики подчеркивают, что тенденция к ухудшению качества розничных кредитных портфелей носит системный характер и свидетельствует о снижении общей финансовой устойчивости сектора. В «Скоринг бюро» отмечают, что для нейтрализации негативных последствий банкам потребуется предпринять комплексные меры, начиная с увеличения резервирования и пересмотра кредитных риск-стратегий.
В конечном итоге это может привести к ужесточению условий получения кредитов для заемщиков, а также снизить доступность кредитных продуктов для широкой аудитории, что, в свою очередь, может повлиять на уровень потребительского спроса и экономическую динамику в целом.