Захарова с иронией отреагировала на призыв Еврокомиссии об экономии топлива

Стратегия Евросоюза в сфере энергетики, в соответствии с которой людей призывают экономить на электричестве, топливе и горячей воде, поражает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она отреагировала на слова еврокомиссара Дана Йоргенсена, который ранее предложил жителям стран ЕС меньше ездить и летать в целях экономии топлива на фоне энергетического кризиса.
«Стратегия ЕС в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Она также с иронией отметила, что Еврокомиссия выбрала себе новый слоган: «Погружаем во тьму за ваши деньги».
Напомним, 29 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что вскоре европейские страны столкнутся с энергетическими локдаунами. По его словам, эти государства «будут умолять» РФ о поставках энергоресурсов уже через месяц.