Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова с иронией отреагировала на призыв Еврокомиссии об экономии топлива

Захарова высмеяла слова еврокомиссара Йоргенсена, предложившего жителям стран ЕС меньше ездить в целях экономии топлива.

Источник: Аргументы и факты

Стратегия Евросоюза в сфере энергетики, в соответствии с которой людей призывают экономить на электричестве, топливе и горячей воде, поражает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она отреагировала на слова еврокомиссара Дана Йоргенсена, который ранее предложил жителям стран ЕС меньше ездить и летать в целях экономии топлива на фоне энергетического кризиса.

«Стратегия ЕС в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она также с иронией отметила, что Еврокомиссия выбрала себе новый слоган: «Погружаем во тьму за ваши деньги».

Напомним, 29 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что вскоре европейские страны столкнутся с энергетическими локдаунами. По его словам, эти государства «будут умолять» РФ о поставках энергоресурсов уже через месяц.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше