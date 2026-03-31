Какую сумму можно перевести без риска блокировки банковской карты

Многих россиян волнуют блокировки банковских карт и ограничения переводов. Граждане опасаются переводить крупные суммы денег. Но на самом деле размер перевода не имеет значения, рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.
Банки обращают внимание на размер перевода, но это не является главным фактором риска, отметила эксперт. Автоматизированыне системы мониторинга обращают внимание на общую подозрительность действий гражданина, пояснила доцент. Например, слишком большое количество переводов, суммы, которые сильно превышают обычный оборот по карте, сказала Мягкова.
Но существуют и технические ограничения для переводов, напомнила она. Себе можно отправлять через систему быстрых переводов не более миллиона рублей за один раз. В месяц без комиссии другому человеку можно перевести до 100 тысячи рублей, рассказала Юлия Мягкова в беседе с «Прайм».
Она добавила, что если нужно сделать крупный перевод, то надо использовать дебетовую карту, а не кредитную. Написать в комментариях к переводу «подарок» или "помощь родственнику. Также нужно быть готовым к тому, что банк потребует объяснений по поводу перевода, добавила Мягкова.
Ранее стало известно, что даже небольшие переводы самому себе могут вызвать подозрения у банка.