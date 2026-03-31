Решетников: РФ и КНР заинтересованы в продлении безвизового режима

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россия и Китай заинтересованы в продлении безвизового режима. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников газете «Известия» в Шымкенте, где находилась российская правительственная делегация.
«У нас только-только I квартал по полной отработал. Сейчас подведем итоги. Понятно, что мы заинтересованы и они заинтересованы», — пояснил он газете.
Решетников отметил, что безвизовый режим нужно сохранить в любой форме. Он также сообщил, что во втором квартале Минэкономразвития совместно с МИД выработает позицию относительно формата дальнейших действий. По его словам, ведомствам предстоит определить, стоит ли закреплять договоренности на уровне взаимных соглашений или продолжать движение в одностороннем режиме.
Президент России Владимир Путин подписал 1 декабря 2025 года указ, в соответствии с которым граждане КНР на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать в Россию сроком до 30 дней без виз. Китай ввел в отношении россиян аналогичный безвизовый режим с 15 сентября.