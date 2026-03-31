Нефтяной ультиматум: РФ не даст сырье сторонникам «ценового потолка»

На фоне вывода российской нефти из-под ряда американских санкций власти Южной Кореи уже начали консультации с США по условиям закупок. В то же время Япония, обремененная обязательствами в рамках G7, пока не проявляет официального интереса к возобновлению поставок. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что любые будущие запросы от иностранных государств будут рассматриваться исключительно через призму национальных экономических интересов и характера двусторонних отношений с конкретной страной.