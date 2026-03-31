Нефтяной ультиматум: РФ не даст сырье сторонникам «ценового потолка»

Россия подтвердила жесткую позицию в отношении стран, соблюдающих ограничения на стоимость отечественных энергоресурсов. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что, несмотря на волатильность рынка, Москва не намерена поставлять нефть государствам, поддержавшим механизм «ценового потолка», включая Японию. Об этом пишут "Известия!.
На фоне вывода российской нефти из-под ряда американских санкций власти Южной Кореи уже начали консультации с США по условиям закупок. В то же время Япония, обремененная обязательствами в рамках G7, пока не проявляет официального интереса к возобновлению поставок. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что любые будущие запросы от иностранных государств будут рассматриваться исключительно через призму национальных экономических интересов и характера двусторонних отношений с конкретной страной.
«Ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов. Однако правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку на нефть российского происхождения — антирыночной мере, нарушающей цепочки поставок», — заявил представитель страны.
Энергетическая безопасность остается одной из наиболее острых тем в регионе. Параллельно с дискуссиями о российском сырье, Казахстан выражает заинтересованность в транзите своей нефти в Евросоюз через территорию РФ. Ситуация осложняется действиями Украины, которые, по мнению экспертов, лишают Астану части доходов, а европейских потребителей — стабильного доступа к энергоресурсам. Из-за геополитических рисков и санкционного давления мировые рынки продолжают сталкиваться с дефицитом и непредсказуемым ростом цен.
Ранее Эксперт оценил, насколько времени хватит Кубе помощи от РФ.