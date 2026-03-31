Россиянам рассказали, как снизить риск блокировки денег при крупном переводе

В России не установлен предельный размер банковских переводов, но некоторые операции способны привлечь внимание кредитных организаций. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент РЭУ им. Плеханова Юлия Мягкова.
Крупные переводы контролируются, но это не значит, что их заблокируют, пояснила она.
«Чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко контрастирующие с обычным оборотом по карте, попытки обойти лимиты дроблением крупных сумм», — рассказала Мягкова.
Законодательство не запрещает напрямую переводы между гражданами, но существуют определенные рамки В СБП есть технические лимиты СБП: себе — до 1 млн за операцию, другим — до 100 тыс. в месяц без комиссии. Банки могут вводить свои лимиты и обязаны отчитываться о подозрительных операциях по 115-ФЗ.
Для того, чтобы избежать нежелательного внимания со стороны финансового мониторинга, специалист советует проводить крупные переводы с дебетовых карт, указывать в назначении платежа такие комментарии, как «подарок» или «помощь родственнику», а также не дробить крупные суммы на несколько мелких операций в сжатые сроки.
