Стало известно, когда ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты

Социальный фонд с апреля начнет выплачивать участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Согласно уточнению, выплата в размере 10 тыс. рублей предоставляется лицам, которые принимали участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войны.
В соответствии с указом о ежегодной выплате, право на нее имеют ветераны, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в составе действующей армии либо получившие инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий.
Кроме того, выплата назначается за участие в боевых операциях, выполнение специальных заданий в составе воинских частей действующей армии, в тылу противника или на территории других государств, а также по иным предусмотренным основаниям.
Напомним, что после апрельской индексации размер социальной пенсии составит 16 569 рублей.